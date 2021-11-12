ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 13 ноября.

Курс доллара повысился на 61,54 копейки, составив 71,8118 рубля (71,1964 рубля на 12 ноября). Курс евро поднялся на 56,21 копейки до 82,2173 рубля (81,6552 рубля на 12 ноября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:16 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 46 копеек и составил 72,09 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 53 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 82,5 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 71,5—72,28 рубля за доллар и 81,77—82,67 рубля за евро.