На Московской бирже 12 ноября 2021 года началось размещение биржевых облигаций ООО ИК «Фридом Финанс» серии П01-02, номинированных в долларах США, в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00430-R-001P-02E от 16 октября 2019 года).

Объем выпуска — 34 млн долларов. Ставка купона — 5,5% (ставка определена на все купонные периоды). Срок обращения — 1 820 дней. Продолжительность купонного периода — 91 день. Минимальная сумма заявки на первичном размещении — 1,4 млн рублей в долларовом эквиваленте.

«С момента дебютного выпуска облигаций в иностранной валюте наша компания значительно укрепила позиции, показав высокую динамику финансовых показателей и объемов бизнеса. Мы стремимся обеспечивать высокий уровень сервиса для наших клиентов, видим дальнейшее развитие компании в качестве единой экосистемы и отмечаем высокий уровень доверия со стороны участников рынка. Положительный опыт размещения первого выпуска позволяет нам привлекать денежные средства в иностранной валюте на весьма комфортных условиях. Мы уверены, что инвесторы проявят немалый интерес к нашим новым облигациям», — прокомментировал событие заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс» Сергей Носов.