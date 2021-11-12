Зарплата руководителей, специалистов и служащих дочерних обществ «Газпрома» с 1 октября 2021 года проиндексирована на 15% по приказу председателя правления холдинга Алексея Миллера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Сибирский газовик» (корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»).

«Индексация заработной платы в компании производится ежегодно. Но такое заметное повышение тарифных ставок случилось в последний раз в 2019 году — тогда 15-процентную прибавку к зарплате получил только рабочий персонал компании», — отмечается в публикации издания.



Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов говорил, что компания рассчитывает получить по итогам 2021 года рекордную выручку на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. По его словам, по сравнению с изначальным планом объем поступлений от продажи газа увеличился почти на 30%. Вместе с тем «Газпром» сохранит «строгий контроль и жесткие лимиты операционных затрат» — увеличение расходов происходит только по тем статьям, которые напрямую привязаны к изменению внешних условий, добавлял он.