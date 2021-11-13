На фоне повышения ключевой ставки Банком России в марте — сентябре ставки по рублевой ипотеке в сентябре по сравнению с январем 2021 года выросли в Москве на 0,7 процентного пункта, до 8%, в Московской области — на 0,5 п. п., до 7,8%. Основной вклад в рост ипотечных ставок за девять месяцев 2021 года внесло повышение ставок банками в июле текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления Центрального банка России по ЦФО.

Количество выданных ипотечных кредитов в Москве и Московской области за девять месяцев текущего года выросло почти на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по сентябрь в Московском регионе выдано 179,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов.



При этом заемщики Москвы получили от банков порядка 99,4 тыс. таких кредитов на сумму почти 625 млрд рублей, а Московской области — 79,8 тыс. кредитов на сумму почти 343 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита в Москве в январе — сентябре текущего года составил 6,3 млн рублей, а в Московской области — 4,3 млн рублей.

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«Поддержку ипотечному кредитованию в первом полугодии 2021 года оказывали сохраняющиеся на исторически низких уровнях ставки по ипотечным ссудам в связи с действием ряда госпрограмм (льготная, семейная и сельская ипотека, региональные программы субсидирования ставок.) Однако в июле объем выданных ипотечных кредитов в Московском регионе снизился больше чем на четверть по сравнению с июнем текущего года — повлияло ужесточение условий программы льготной ипотеки. Восстановлению популярности жилищного кредитования способствовала госпрограмма семейной ипотеки, срок действия которой в августе был продлен правительством РФ до конца 2023 года», — поясняется в материалах регулятора.

В августе 2021 года объемы выданных ипотечных кредитов в Москве и Московской области несколько выросли (плюс 2% по сравнению с июлем этого года), а в сентябре этого года по сравнению с августом рост составил уже порядка 10%. Повлияли и рыночные ипотечные программы в условиях активного предоставления московскими застройщиками скидок и рассрочек клиентам при покупке жилья.