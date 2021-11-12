Порядок управления средствами Фонда национального благосостояния и их вложения в инфраструктурные проекты планируется изменить для повышения эффективности реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств ФНБ. Проекты соответствующих постановлений правительства разработаны Минфином РФ, сообщается на сайте ведомства.

«Если компания — инициатор проекта, получившая средства ФНБ, не перечислит их в полном объеме контрагентам в течение 30 дней, то на остаток неизрасходованных средств начисляются штрафные проценты по ставке, равной доходности размещения средств в проект, увеличенной на 1 процентный пункт, — указывают, в частности, в Минфине. — Таким образом, объем штрафа зависит от доходности размещения средств ФНБ, предусмотренной паспортом проекта».

Данное положение не распространяется на инициаторов уже начатых проектов «Центральная кольцевая автомобильная дорога», «БАМ — Транссиб» и «Сооружение «АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии», размер штрафа для которых остается на прежнем уровне.



Также предусмотрена финансовая ответственность для компаний, которые по итогам года не привлекли средства ФНБ в объеме, предусмотренном паспортами проектов. При этом если компания до 1 июля текущего года уведомит о сокращении объемов привлечения средств ФНБ, то сумма штрафа будет рассчитана с учетом заявленного инициатором проекта объема привлечения средств фонда в текущем году.