Глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования граждан с высоким титром антител к коронавирусу. Об этом сообщается на официальном интернет-портале органов власти Чувашской Республики.

«В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал. Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», — заявил глава региона.

Как пояснила руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина, решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин сможет ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител.

На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.

Власти региона напоминают о сделанном ранее министром здравоохранения России Михаилом Мурашко заявлении, что наличие 300 единиц антител по европейским стандартам предоставляет защиту от заболевания, а наличие 500 единиц антител — это гарантированная защита. «Данная информация подтверждена российскими и зарубежными учеными», — отмечается в релизе на портале органов власти Чувашии.

«Люди, которые имеют аналогичное количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем», — заявил глава Чувашии.

Осуществлять проверку анализов будут специализированные аккредитованные медицинские организации, что, по словам Николаева, позволит исключить и отфильтровать фальшивые справки.



В материале РБК на эту тему отмечается, что Чувашия может стать первым российским регионом, который начнет выдавать QR-коды по антителам. Похожую программу ранее анонсировали в Санкт-Петербурге, но там предлагали при наличии высокого уровня антител без официального заболевания направлять граждан в поликлиники, где врачи принимали бы решение, признавать ли пациента переболевшим. Законодательно эту идею в Петербурге пока не оформили. Со схожей инициативой, по данным РБК, обращался к министру здравоохранения РФ депутат от ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он предложил на федеральном уровне создать регистр граждан, у которых есть антитела к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кодов сроком на шесть месяцев.