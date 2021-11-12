Рост российского ВВП по итогам 2021 года составит до 4,7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу по видеосвязи на саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», передает ТАСС.

«Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%», — сказал российский лидер.

Он отметил, что это не самый высокий в регионе прирост, но для экономики РФ «вполне хороший показатель».

Президент также прогнозирует, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%, а для участников АТЭС этот показатель будет еще выше — в среднем 6,4%.



«Последние прогнозы, действительно, свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%, причем для экономик АТЭС (21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. — Прим. Банки.ру) этот показатель будет еще выше — в среднем 6,4%», — сказал Путин.