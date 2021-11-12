Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил бывшего генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Костенко.

«Признать виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде семи лет заключения с отбыванием в колонии общего режима. Такое решение 12 ноября в Никулинском районной суде Москвы в отношении Дмитрия Зотова, экс-гендиректора «ТрансФин-М», участника «лондонского списка» Бориса Титова (список фигурантов уголовных дел по экономическим статьям, добровольно возвращающихся в Россию с расчетом на то, что они не будут заключены под стражу. — Прим. Банки.ру), вынес судья Константин Дубков», — сказал Костенко.

По его словам, защита «намерена обжаловать приговор». «Мы последовательно доказывали в ходе процесса, что вменяемые в качестве преступления Зотову и [его бывшему заму Елене] Сергеевой сделки были возмездными, прибыльными для потерпевшего — компании «ТрансФин-М», проходили в соответствии со всеми корпоративными процедурами, с ведома акционеров и принесли якобы потерпевшему прибыль», — пояснил Костенко.

Прокуратура ранее запросила для Зотова восемь лет колонии, для Сергеевой — пять с отсрочкой исполнения приговора. Последняя в итоге получила именно пять лет, но условного заключения, с пятью годами испытательного срока.

Зотов был гендиректором крупной лизинговой компании «ТрансФин-М» с марта 2013 по ноябрь 2018 года. Уголовное дело о «хищении путем отчуждения имущества компании» было возбуждено в августе 2019 года, максимально статья «Мошенничество в особо крупном размере» предполагает десять лет заключения. Сделка, которую следствие и обвинение расценивают как хищение имущества «ТрансФин-М», заключалась в продаже тысячи железнодорожных вагонов компании «ИнвестАктив» по нерыночной цене. «ТрансФин-М» обвиняет Зотова в фальсификации документов.

Спорная сделка не оспаривалась в судебном порядке, претензий к покупателю с момента смены собственников не предъявлялось, отметил ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов, а в отчетности самого «ТрансФин-М» сделка не отражена как убыточная. Он же ранее попросил генпрокурора Игоря Краснова изменить позицию гособвинения в уголовном процессе.

Суд в Москве отказался арестовывать экс-главу «ТрансФин-М» Зотова Тверской суд Москвы отказался отправить под стражу бывшего генерального директора ПАО «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении 1 млрд рублей, предприниматель был отпущен в зале суда. Об этом сказано в тексте решения суда, с копией которого ознакомилось агентство ТАСС.

В сегодняшнем комментарии Титова, который вслед за вынесением судебного решения распространила его пресс-служба, приговор назван «вопиющим примером расхождения между ничем не подтвержденными словами и документальными фактами».

«Потерпевшая сторона (то есть новые собственники «ТрансФин-М») настаивает на том, что в 2017 году Зотов нанес ущерб «ТрансФин-М» спорной сделкой по продаже 1 тыс. железнодорожных вагонов. <…> Стоимость этих вагонов на балансе «ТрансФин-М» к моменту сделки — 1,9 млрд. Сумма сделки — 2,5 млрд. <…> «ТрансФин-М» получил (не на бумаге, а фактически) за эти вагоны 2,5 млрд рублей, на 600 млн больше, чем оценивал их сам. Все аспекты сделки, включая сумму и порядок платежей, были одобрены и завизированы более чем 20 руководителями компании. Никто из них не оспаривает своего согласия. В суде допрошены эксперты: по их заключению, чистая прибыль от сделки — 269 млн рублей после выплаты налогов. На бухгалтерском балансе «ТрансФин-М» сделка числится как прибыльная. Откуда же взялся ущерб? А просто новые владельцы компании решили, что четыре года назад вагоны можно было продать дороже, не за 2,5 млрд, а за 2,9 млрд. То есть Зотов таким фантасмагорическим способом «украл» у них 400 млн. Фактически человека обвиняют в краже шкуры неубитого медведя», — рассуждает Титов.

«Отдельный аспект — эта якобы убыточная сделка кредитовалась СберБанком (в объеме 2 млрд). В суде представитель СберБанка заявил, что все процедуры согласования сделки были соблюдены, она расценивалась и расценивается как рыночная. А сейчас получается так, что и 2 млрд кредитных денег банку не вернут, и вагоны вернут в «ТрансФин-М», — пишет Титов.



«Суд закрыл глаза на все бухгалтерские документы, на все показания экспертов. Абсурд в этой ситуации зашкаливает, будем добиваться справедливости в апелляционной инстанции», — заключил бизнес-омбудсмен (прим. Банки.ру).