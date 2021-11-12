Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило банку «Уралсиб» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом. Сообщение об этом агентство распространило в пятницу.

Как поясняется, РДЭ банка обусловлен его собственной кредитоспособностью, которая отражена в рейтинге устойчивости (подтверждена на уровне «bb-», следует из материалов Fitch).

«Рейтинги отражают умеренный размер клиентской базы, адекватный аппетит к риску с начала финансового оздоровления банка в 2015 году, ограниченный объем незарезервированных обесцененных активов, сильный показатель основного капитала, согласно МСФО, и хорошую ликвидность», — отмечается в релизе.

По данным аналитиков, рейтинг устойчивости также учитывает невысокие, хотя и улучшившиеся, регулятивные показатели достаточности капитала банка и «лишь умеренную операционную прибыльность до отчислений под обесценение не из разовых источников относительно потенциальных рисков по качеству активов».

Так, «операционная прибыль до отчислений под обесценение не из разовых источников улучшилась до 4,3% от средних валовых кредитов в первом полугодии 2021 года (в годовом выражении) с 2,7% в 2020 году благодаря более существенной марже и ввиду более низких операционных затрат», указано в релизе. При этом эффективность затрат оценивается как низкая (исходя из отношения затрат к доходам на уровне 69% в первом полугодии этого года), что, по мнению экспертов, продолжит негативно сказываться на чистой прибыли.

Основной капитал банка по методологии Fitch, согласно отчетности по МСФО, был на хорошем уровне в 16,5% от регулятивных активов, взвешенных по риску, на конец первого полугодия текущего года. При этом регулятивная капитализация, как указывают в агентстве, является невысокой при показателе общего капитала в 11,2% на середину 2021-го (9,9% годом ранее). «Это обусловлено главным образом тем, что доходы от переоценки по справедливой стоимости по фондированию под низкую процентную ставку от Агентства по страхованию вкладов, которые банк «Уралсиб» получил в рамках процедуры финансового оздоровления, не отражаются в отчетности по национальным стандартам», — уточняют в Fitch.

В агентстве констатируют, что банк соблюдал минимальные регулятивные требования к капиталу на конец первого полугодия 2021 года и не воспользовался действующим во время санации разрешением на невыполнение соответствующих пруденциальных требований. В то же время регулятивный показатель достаточности общего капитала имел небольшой запас прочности в 0,7 процентного пункта сверх минимального требования с учетом надбавок. «Согласно информации от менеджмента банка «Уралсиб», банк будет стремиться улучшить запас прочности сверх минимальных требований с учетом надбавок как минимум до 1 п. п. в среднесрочной перспективе», — говорится в релизе.



В числе прочего отмечается, что доля обесцененных кредитов сократилась у банка до 9% на конец первого полугодия этого года с зафиксированных год назад 11% ввиду списаний и возврата средств по кредитам.