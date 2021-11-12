Эмитенты облигаций смогут маркировать их как «зеленые», если они направлены на финансирование проектов, являющихся «зелеными» не только в соответствии с международными принципами, но и в соответствии с российской таксономией. Указание Банка России с такими изменениями в стандарты эмиссии ценных бумаг зарегистрированы Минюстом, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отмечают, что формирование национальной системы верификации позволило либерализовать условия выпуска «зеленых» и социальных облигаций. У эмитента появилось право самостоятельно определить в проспекте ценных бумаг последствия нецелевого использования привлеченных инвестиций. Право требовать досрочного погашения облигаций перестает быть обязательным. Эмитент сможет использовать полученные от размещения облигаций денежные средства до направления их на финансирование «зеленых» проектов, предусмотрев соответствующие положения в политике по управлению денежными средствами.

Изменения в стандарты эмиссии также направлены на гармонизацию с международными подходами к определению облигаций устойчивого развития. Согласно новым правилам, можно проводить верификацию не только конкретного проекта, но и инвестиционной политики эмитента в тех случаях, когда конкретный проект на предэмиссионной стадии еще не выбран.

Эмитенты смогут в решении о выпуске и проспекте ценных бумаг идентифицировать их как облигации устойчивого развития. Такие облигации могут быть выпущены при целевом направлении привлеченных средств и в «зеленые», и в социальные проекты при соблюдении установленных требований.



Документ вступает в силу с 23 ноября 2021 года.