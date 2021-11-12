Биометрические данные надо хранить в единой и защищенной государственной системе данных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2021, передает ТАСС.

«Особое решение следует принять в отношении информации, имеющей критическое значение для безопасности граждан. Речь прежде всего о биометрических данных, которые все чаще используются для совершения финансовых и других операций, в том числе для оплаты проезда, скажем, в метро, в Москве сейчас это уже делается», — сказал Путин.

«Я считаю, что такая предельно личная информация должна храниться в единой государственной системе биометрической идентификации. То есть государство должно взять на себя ответственность за ее хранение и при этом обеспечить свободный доступ к ней [информации] банкам, другим организациям, но в полностью зашифрованном виде, исключающем любое внешнее вмешательство», — добавил глава государства.

К вопросам персональных данных нужно подходить предельно аккуратно и взвешенно, любое действие должно совершаться только с согласия человека, отметил Путин. «Подчеркну, ко всем этим [касающимся персональных данных] вопросам нужно подойти предельно аккуратно и взвешенно, учитывая все аспекты работы с массивами данных. Безусловно, любое действие должно совершаться только с согласия человека», — сказал глава государства.



Любая попытка установить монополию на данные в настоящее время ограничивает свободную конкуренцию и развитие экономики, указал Путин. «В современных условиях любая попытка установить монополию на данные ограничивает свободную конкуренцию и экономическое развитие», — констатировал он. «Прошу как можно быстрее принять законодательные решения, которые обеспечат доступ российских разработчиков искусственного интеллекта, научных организаций, бизнеса к массивам обезличенных данных государства», — заявил президент.