СберБанк присвоил семи руководящим сотрудникам звания вице-президентов. Об этом банк объявил в пятницу, 12 ноября, подчеркнув, что о решениях объявлено в день празднования 180-летия кредитной организации.

В частности, в блоке «Розничный бизнес» вице-президентами стали директор дивизиона «Цифровая платформа» Алексей Круглов и директор дивизиона «Забота о клиентах» Елена Левина. В банке подчеркивают, что под руководством Круглова аудитория мобильного приложения «СберБанк Онлайн» значительно выросла (сегодня им активно пользуются более 72 млн клиентов), а также впервые за семь лет было реализовано масштабное обновление веб-версии «СберБанка Онлайн». В свою очередь команда, возглавляемая Левиной, ежемесячно обрабатывает более 9 млн обращений клиентов и в том числе в пандемийный период участвовала в отработке звонков граждан РФ по вопросам COVID-19 на общероссийской линии поддержки.

Также вице-президентом стал Максим Еременко, возглавляющий департамент развития искусственного интеллекта и машинного обучения. В «Сбере» отмечают его значительный вклад в разработку и утверждение национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта в России.

В блоке «GR, правовые вопросы, комплаенс и ДЗО (дочерние и зависимые общества. — Прим. Банки.ру)» звание вице-президента получила директор управления комплаенса Лариса Заломихина. «При участии Ларисы комплаенс СберБанка первым в России прошел сертификационный аудит на соответствие международным стандартам качества ISO 19600:2014 и ISO 37001:2016», — говорится в релизе.

В блоке «Риски» звание вице-президента получил директор дивизиона «Риски розничного бизнеса» Николай Асташкин. Под его руководством трансформировался клиентский путь розничных заемщиков СберБанка: клиент получает решение за несколько минут без представления документов, отмечают в кредитной организации.

В блоке «Финансы» вице-президентом стал директор департамента финансов Тарас Скворцов, под руководством которого в финучреждении «перестроен и автоматизирован процесс бизнес-планирования, актуализирована финансовая модель стратегии до 2023 года, внедрена ежемесячная отчетность МСФО по финансовому и нефинансовому бизнесу». Команда Скворцова разработала и внедряет программу повышения эффективности и оптимизации расходов в банке.



«В блоке «Сервисы» титул вице-президента получил старший управляющий директор Сергей Смирнов. Из последних достижений Сергея — создание подразделения «Дирекция сервисных центров» общей численностью более 5,5 тыс. сотрудников, отвечающего за эксплуатацию зданий и сооружений, транспорт, размещение сотрудников, снабжение, архивную деятельность, охрану по всей территории России. Также Сергеем создан уникальный для корпоративного сегмента R&D-центр исследований в области робототехники. С первых дней начала распространения COVID-19 в РФ Сергей является заместителем руководителя штаба AntiCov в режиме 24/7. Под его непосредственным руководством в максимально сжатые сроки были разработаны и внедрены системы комплексной антивирусной защиты на более чем 10 тыс. объектов СберБанка», — сообщили также в кредитной организации.