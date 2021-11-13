Верховный суд РФ признал законным обязательное ПЦР-тестирование и трехдневный карантин для лиц, прибывающих на территорию страны из-за границы, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Суд принял решение об отказе в удовлетворении искового заявления», — заявил председательствующий Николай Романенков.

В суд высшей инстанции обратился гражданин России Дмитрий Никитин, проживающий большую часть времени на Украине. Он считает, что постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019» № 7 от 18 марта 2020 года существенно нарушает его права, поскольку не дает ему беспрепятственно возвращаться на территорию родной страны.

Истец отмечает, что нормы оспариваемого постановления об обязательном ПЦР-тестировании при въезде в Россию и трехдневном карантине противоречат вышестоящим правовым актам и «не дают отказаться ему от принудительных медицинских манипуляций». Никитин считает, что оспариваемые нормы ставят его в худшее положение по сравнению со сделавшими прививку согражданами.

В судебное заседание он не явился и просил суд рассмотреть заявление в его отсутствие. В дополнениях истец указал, что считает данное требование чрезмерным, поскольку вспышки коронавируса в России существенно снизили влияние на пандемию лиц, въезжающих из-за границы.



Представитель Роспотребнадзора Наталья Андрияшина уточнила, что обжалуемый акт принят компетентным лицом, не противоречит вышестоящим законам и не ухудшает положения россиян.

«Также стоит отметить, что при принятии указанных норм учтены положения решения Комиссии Таможенного союза «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» и механизмы контроля, в нем указанные», — отметила Андрияшина.

Прокуратура и Министерство юстиции также посчитали, что требования, изложенные в исковом заявлении, противоречат действующему законодательству, а оспариваемые нормы законны и обоснованны.