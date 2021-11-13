За девять месяцев 2021 года иностранные инвесторы выиграли в России 89% споров, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«Пленум Верховного суда РФ за последние десять лет 16 раз обращался к вопросам рассмотрения судами дел в сфере международных инвестиций и торговли, а количество споров, выигранных иностранными инвесторами в РФ, за девять месяцев текущего года составило 89%», — заявил Лебедев в ходе Китайского форума по вопросам международного правового сотрудничества.

Он подчеркнул, что условием эффективного осуществления предпринимательской деятельности выступает недопустимость произвольного ухудшения положения иностранных инвесторов.

«Поэтому Верховный суд России обратил внимание судов на то, что изменения налогового законодательства не могут применяться с обратной силой, если они ухудшают положение иностранного инвестора при реализации инвестиционного проекта, в том числе лишают его налоговых льгот», — пояснил глава ВС.

Кроме того, по словам Лебедева, по делам об оспаривании действий, бездействия и решений органов власти и должностных лиц за девять месяцев текущего года судами РФ удовлетворено 38% требований иностранных инвесторов в налоговой сфере и 47% требований в таможенной сфере.