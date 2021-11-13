Историческое здание «Сбера» на улице Вавилова в Москве останется в фонде недвижимости банка после переезда руководства в новое помещение на Кутузовском проспекте, сообщил глава СберБанка Герман Греф журналистам.



«Да, действительно мы планируем до конца года весь главный офис перевести в здание на Кутузовском проспекте, но наше историческое здание на Вавилова останется за нами. Уже расписано, какие службы СберБанка займут те помещения, которые освободятся при переезде части сотрудников на Кутузовский [проспект]», — сказал он.