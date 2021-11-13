Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио предупредил инвесторов, что ускоряющийся рост инфляции подрывает их реальное благосостояние.

«Некоторые люди ошибаются, думая, что становятся богаче, так как стоимость их активов растет, и не замечая при этом, как снижается их покупательная способность», — написал инвестор в Twitter и на LinkedIn. Он добавил, что больше всего теряют те, кто держит сбережения в денежных средствах. По словам Далио, в периоды роста цен важнее смотреть на то, что можно купить за имеющиеся деньги.

Далио сделал эту запись в соцсети после выхода данных по инфляции в США. В октябре индекс потребительских цен в стране вырос на 6,2% в годовом исчислении, достигнув максимума с ноября 1990 года. Базовый индекс вырос до 4,6%, свидетельствуют данные Министерства труда страны. Месяцем ранее инфляция в США составляла 5,4%.

Рэй Далио считает, что в период растущей инфляции инвесторам не стоит держать свои сбережения в кеше, так как это создает дополнительные риски для вложений. «Наличные — это мусор», — сказал он в сентябре в интервью телеканалу CNBC. По мнению Далио, главной защитой для инвестора в таких условиях является диверсификация по странам, валютам, классам активов.

Ранее основатель инвестиционной компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. Джереми Грэнтэм отметил, что из-за рекордной за 30 лет инфляции в США существуют большие риски вложений в акции. «Роста индекса потребительских цен на 6,2% в октябре было бы достаточно для обрушения любого рынка с 1925 года, — заявил инвестор в интервью Bloomberg. — Но сегодня вера в ФРС настолько велика, что когда они говорят об инфляции как о временном явлении, мы верим в это».

Далио добавил, что США тратят намного больше, чем зарабатывают, и оплачивают расходы, печатая деньги, которые обесцениваются. «Прямо сейчас мы на ложном пути», — написал Далио в LinkedIn, где он выложил главу своей новой книги «Принципы работы с изменяющимся мировым порядком: почему нации достигают успеха и терпят крах».