Совершать операции с валютой в выходные дни и праздники не стоит: банки не могут точно знать, как откроются валютные торги в первый рабочий день, и предпочитают подстраховаться, расширяя диапазон между ценой покупки и ценой продажи валюты. Самый выгодный курс, скорее всего, будет предложен банком в рабочее время, когда на бирже идут торги и фактор неопределенности для банка сведен к минимуму. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев.

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А вот история про какие-то отдельные, особенно удачные дни или часы для валютных операций — типичный миф, не имеющий отношения к реальности. «Все зависит от ситуации на валютной бирже, где профессиональные участники торгов (как правило, банки) не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы», — говорит он.

Также существует целый ряд мифов, например, что к Новому году валюта обычно растет. Специалист предлагает не принимать подобные домыслы во внимание и тем более заранее не привязывать свои действия по покупке или продаже валюты к каким-то датам или праздникам. «Лучше смотреть по текущей ситуации, анализировать новостной фон и принимать решения на основании того, как меняется ситуация в нашей стране и в мире», — поясняет Арзамасцев.

По его словам, наиболее простой и безопасный способ — это покупка валюты через мобильные приложения банков. Это занимает минимум времени, и покупать валюту таким образом можно в любой удобный для вас момент. К тому же этот способ по определению исключает все риски, связанные с наличными деньгами.

В целом, по его мнению, текущую ситуацию с курсом рубля по отношению к американскому доллару можно рассматривать как достаточно интересный момент для покупки валюты.