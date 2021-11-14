Наибольший темп роста просроченной задолженности по рублевым кредитам физическим лицам в сентябре зафиксирован в Севастополе и Республике Крым, следует из данных Банка России, которые проанализировал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Наибольший темп роста просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях, зафиксирован на 1 октября в Севастополе (плюс 53,7% год к году) и Республике Крым (плюс 42,1%). На третьем месте — Чукотский автономный округ (плюс 32,2%)», — привел аналитик данные.

В целом по России темп роста просрочки составил 13%. Снижение зафиксировано только в двух регионах: в Бурятии (минус 5,5%) и Новгородской области (минус 1,6%), указал Осадчий.



Севастополь и Крым лидируют и по темпу роста задолженности по рублевым кредитам физлицам. Так, в Севастополе розничный кредит вырос за год на 54,7%, в Республике Крым — на 46,8%, тогда как в целом по РФ — на 22,3%, отметил аналитик. Снижение розничного кредита в рублях не было зарегистрировано ни в одном из регионов, добавил он.

«Опережающий рост как розничного кредита, так и просрочки в Севастополе и Республике Крым связан с эффектом низкой базы», — пояснил Осадчий.