Для назначения максимально возможной пенсии необходимо подтвердить весь стаж, официальный заработок, а также особые условия труда и другое, рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Чаще всего граждане обращаются в Пенсионный фонд за пенсией по старости, которая формируется сейчас за счет страховых взносов. Размер отчислений страховой части составляет 22% от заработной платы будущего пенсионера. Таким образом, чем выше зарплата, тем больше абсолютный размер отчислений, осуществляемых работодателем в Пенсионный фонд.



Григорьева напоминает, что с 2002 года на каждого официально оформленного работника ведутся лицевые счета в ПФР, поэтому, обращаясь за назначением пенсии, надо подтверждать размер заработка, который был до 2002 года. Заработок, который гражданин получал с 2002 года, отражен на лицевом счете.

«Так, на лицевых счетах ПФР cодержится информация о стаже и размере заработка как по основному месту работы гражданина, так и по местам совмещения и другим разовым заработкам, если они были официально оформлены», — добавляет экономист.

Подтвердить стаж до 2002 года можно на основании оригинала трудовой книжки, справок с места работы, архивных справок (если предприятие закрылось).

Для получения максимально возможной пенсии необходимо предоставить следующие документы:

трудовая книжка (подлинник);

трудовые договоры, приказы о назначении на должность, ведомости выплаты зарплаты (если таких данных нет в ПФР);

архивные справки о деятельности организации (если она закрылась);

военный билет (для военнообязанных и проходивших службу);

справки об инвалидности, документы о периодах работы на Крайнем севере, в сельской местности и жизни там, документы об иждивенцах, нетрудоспособных членах семьи и о доходах всех членов семьи.

«Если гражданин не обращается в ПФР с заявлением о назначении пенсии с дополнительными документами, то ему назначают пенсию на основе данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда», — поясняет Григорьева.