В центре Санкт-Петербурга появился новый офис «Сбера», сообщает пресс-служба кредитной организации. Банковский филиал открылся в торговом комплексе «Невский Центр» по адресу: Невский просп., 114—116.

«Это уже шестой офис в городе, выполненный в новом формате, где можно решить не только финансовые вопросы, но и воспользоваться самыми популярными продуктами и сервисами экосистемы «Сбера», вплоть до покупки последних технологических новинок и гаджетов от SberDevices», — рассказали в банке.

Отмечается, что обслуживание в безбарьерном пространстве офиса теперь происходит без привязки к конкретному рабочему месту, там, где это наиболее удобно клиенту. Менеджеры помогают разобраться в многообразии предложений экосистемы, подключить заинтересовавший сервис или провести финансовую операцию.

Изменилась и зона самообслуживания. Инновационные банкоматы оснащены технологией распознавания лиц и голосовым вводом. Как уточняют в банке, экраны устройств повторяют форму смартфона, интерфейс напоминает мобильное приложение банка, и во время обслуживания действует эффект затемнения, то есть клиент в очереди не увидит изображения на дисплее.