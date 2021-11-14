Меньше всего конфликтов из-за денег в парах, где мужчина и женщина зарабатывают примерно одинаково, чаще — там, где женщина зарабатывает больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В большинстве российских пар добытчиком является мужчина: об этом рассказали 48% представителей сильного пола и 53% женщин. Лишь 17% мужчин и 19% женщин зарабатывают примерно одинаково. Именно в таких парах конфликты из-за денег случаются реже всего (о них говорил лишь каждый четвертый мужчина и 26% женщин).

Чаще всего ссоры из-за финансов происходят там, где женщина зарабатывает больше своего мужчины: наличие подобных разногласий подтвердили 38% женщин и 43% мужчин из таких пар. Когда роль основного добытчика выполняет мужчина, конфликтов меньше: о них рассказали 32% представителей сильного пола и 28% — слабого пола.

Инициатором конфликтов из-за денег в парах, где больший вклад в общий бюджет вносит женщина, чаще всего она же и становится: в этом признались 52% женщин-добытчиц. В свою очередь, 65% мужчин, зарабатывающих меньше своей половины, обвинили именно женщин в разжигании ссор. Мужчины, независимо от своего вклада в семейный бюджет, вообще чаще всего винят в ссорах из-за денег женщин. И последние признают этот факт: не только в парах, где женщина зарабатывает больше мужчины, но и там, где оба получают одинаково, именно женщина чаще всего инициирует конфликты из-за денег (52% и 41% соответственно). Россиянки, зарабатывающие меньше своих половин, одинаково часто называют зачинщиками ссор и себя, и своего мужчину (32% и 31%).