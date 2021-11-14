Альфа-Банк запустил супер-кэшбэк для компаний — участников внешнеэкономической деятельности. До конца марта банк будет возвращать до 100% комиссии за все валютные переводы по контрактам с китайскими организациями, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Чтобы получать 100-процентный кэшбэк, нужно до конца года перевести контракт из другого банка в Альфа-Банк и подключить пакет услуг «ВЭД+». Для 50-процентного кэшбэка — достаточно поставить новый контракт на учет в Альфа-Банке и подключить пакет «ВЭД+», уточнили в финучреждении.

«Не секрет, что объемы торговли России с Китаем активно растут. За три квартала текущего года они увеличились почти на 30%. В свою очередь, Альфа-Банк занимает второе место в России по объему внешнеторговых операций клиентов. Это значит, что reward-программа Альфа-Банка станет инструментом действительно широкой поддержки участников внешнеэкономической деятельности. Она поможет им снизить регулярные затраты на валютные переводы», — подчеркнул член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.