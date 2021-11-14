Совкомбанк 12 ноября разместил выпуск «вечных» субординированных еврооблигаций объемом 300 млн долларов со ставкой купона 7,6% годовых. Спрос на бумаги банка со стороны российских и иностранных инвесторов превысил предложение в три раза. Как уточняется в сообщении кредитной организации, привлеченные средства банк направит на оптимизацию структуры капитала для дальнейшего роста бизнеса.



«Первоначально ориентир доходности по бумагам находился в диапазоне 7,75—8% годовых. По итогам букбилдинга ставка купона была снижена до 7,6% годовых, что на 15 базисных пунктов ниже по сравнению с предыдущим размещением аналогичных облигаций банка в начале 2020 года, тогда купон бы зафиксирован на отметке 7,75%. Такой комфортный уровень был достигнут, несмотря на рост доходностей казначейских облигаций США из-за усиливающейся по всему миру инфляции», — говорится в релизе.

В банке рассказали, что спрос на облигации со стороны инвесторов на пике достигал 932 млн долларов. Всего в книгу поступило 114 заявок от крупнейших инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний из США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, ОАЭ и Сингапура. Кроме того, наблюдался существенный спрос на бумаги банка от частных инвесторов и инвестиционных фондов из России.

Организаторами выпуска, помимо Совкомбанка, выступили Citi, JP Morgan, Societe Generale, Альфа-Банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit и «ВТБ Капитал». Размещение прошло на ирландской бирже Euronext Dublin.