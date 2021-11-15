Рубль немного укрепляет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:43 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,65 рубля, что на 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:38 стоил 83,24 рубля (минус 4 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,55—72,78 рубля за доллар и 83,15—83,57 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.