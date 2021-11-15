В ноябре средняя запрашиваемая сумма по займам МФО достигла минимума за два года, составив 21,69 тыс. рублей, пишет «Коммерсант». Это следует из данных финансового маркетплейса «Юником24». По мнению гендиректора компании Дмитрия Африканова, сумма снижается, так как у заемщиков появилось осознание, что МФО не готовы одобрять завышенные чеки в сложной экономической ситуации, когда в зоне риска находится каждый второй-третий. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, возможно, это следствие попыток остужения регулятором рынка необеспеченного кредитования.

Компании микрофинансового сегмента тенденцию подтверждают. В начале ноября Webbankir наблюдал снижение размера запросов по сравнению с предыдущим периодом — примерно на 4%. С момента снятия основных ограничений в апреле — июле 2020 года средняя запрашиваемая сумма снизилась на 2%, уточнил директор по рискам ГК Eqvanta Алексей Передерий. У «Займера» средняя сумма заявки на ноябрь составляет примерно 9,5 тыс. рублей (снижение на 1,8% к прошлому месяцу), а средний размер выданного займа — около 8 тыс. рублей.

Эксперты описали типичного заемщика микрофинансовых организаций Среднестатистическим заемщиком российских микрофинансовых организаций выступает городской житель до 35 лет, который работает в сфере услуг или розничной торговли и получает зарплату до 50 тыс. рублей, рассказали РИА Новости в микрофинансовых компаниях.

Некоторые микрофинансисты ожидают роста суммы запросов и среднего чека, но не все настроены оптимистично: рынок опасается дефолтов и отсутствия традиционного роста в декабре. По словам Передерия, в последние месяцы растет просрочка, если ситуация будет ухудшаться, произойдет дальнейшее ужесточение скоринговых правил и, как следствие, снижение объемов выдачи.

С учетом этих рисков для некоторых категорий заемщиков одобряемые суммы уже значительно меньше запроса. Обострение эпидемиологической обстановки вынуждает МФО усилить требования к заемщикам и одобрять суммы к выдаче меньше, чем нужны клиентам, если будет введен локдаун, появится очень умеренный высокий сезон на рынке МФО, отмечал гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По его словам, суммы заявок снизятся еще примерно на 5%, одобренные суммы — на 10—15%, количество заявок на займы в декабре будет больше лишь на 5—7%, чем среднемесячное значение в году.