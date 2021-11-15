📰 Ассоциация «Территориальные сетевые организации» 9 ноября направила письмо вице-премьеру Александру Новаку с призывом отсрочить введение эталонов до разработки единых принципов начисления выплат для территориальных сетевых организаций, пишут «Известия» . Эталонный принцип предполагает вычисление средних тарифов на услуги, исходя из показателей издержек аналогичных организаций.

📰 Туристическая отрасль вряд ли получит снижение НДС вдвое, до 10%, пишут «Известия» . К выводу о нецелесообразности такого шага пришло правительство по итогам исполнения поручения президента. Кабмин подготовил соответствующий доклад для главы государства. Снижение НДС для туризма привело бы к потерям федерального бюджета в размере более 37 млрд рублей в год и могло бы стать прецедентом для других отраслей, говорится в докладе. При этом, как заявили в Ростуризме, там выступали и с более радикальным предложением — снизить сбор до 7%.

📰 Правительство готово наказывать предприятия, которые расположены в 12 самых грязных городах страны — в Норильске, Челябинске, Магнитогорске, Братске, Красноярске, Липецке и других, если они не снизят выбросы в атмосферу на 20% к 2024 году, пишут «Известия» . Для таких производств могут повысить плату за негативное воздействие на окружающую среду, применив к классическим ставкам повышающий коэффициент. Снизить выбросы должны самые крупные в РФ компании, которые расположены в этих городах: Rusal, «Норникель», Evraz, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «Северсталь», «Фосагро» и другие.

📰 В нескольких сериях процессоров Intel обнаружена уязвимость, которая позволяет злоумышленникам активировать отладочный режим их работы, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании Positive Technologies. В отладочном режиме с устройств, работающих на базе таких процессоров, можно извлечь данные, а также интегрировать в них шпионские программы, предупреждают специалисты. Уязвимые процессоры используются во многих нетбуках, устройствах Интернета вещей и даже в автомобилях.