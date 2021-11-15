Основной угрозой для российской экономики остается инфляция. Об этом заявил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

«Может быть, я чрезмерный оптимист, а в Счетной палате должны быть скорее пессимисты, которые постоянно говорят о рисках, но мне кажется, что для макроэкономической стабильности в России сейчас вообще не так много угроз. Потому что у нас стабильная макроэкономическая ситуация — спасибо мировой конъюнктуре; у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка. Но вы правы, инфляция — основная макроэкономическая проблема», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что сейчас Центробанк прогнозирует годовую инфляцию ближе к 8%, хотя целевой показатель в два раза ниже — 4%.

«В последние годы ЦБ усиленно борется с инфляцией, это их главный макроэкономический показатель. Давили-давили ее, и вдруг такой всплеск в этом году, это очень неприятно. Поэтому видим повышение ключевой ставки, уже не первое за последние месяцы и довольно сильное. Давно Центральный банк не повышал сразу на 75 базисных пунктов, причем не исключает дальнейшего повышения», — отметил аудитор.

По его словам, не все эксперты это поддерживают, особенно представители реального сектора.

«Но до тех пор пока Банк России ставит во главу угла именно борьбу с инфляцией, а не какие-то другие макропоказатели, он будет ставку повышать. Чтобы экономика была предсказуемая и стабильная, инфляция должна быть гораздо ниже», — заключил Саватюгин.



По данным Минэкономразвития, c 1 по 8 ноября годовая инфляция в России замедлилась с 8,14% до 8,07%. При этом в середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции с 5,8% до 7,4%, а ЦБ — с 5,7—6,2% до 7,4—7,9%.