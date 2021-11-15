Больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря из-за нарушения закона о серых сим-картах, сообщается в пресс-релизе Минцифры России. В соответствии с ним корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги».

По данным Минцифры, с 1 июня 2021 года через портал «Госуслуги» успешно подтверждено 13,3 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств, в рамках поправок в закон «О связи». Закон о регистрации корпоративных сим-карт через портал «Госуслуги» вступил в силу с 1 июня 2021 года. Сведения по корпоративным номерам, выданным в рамках договоров, заключенных после этой даты, подлежат обязательной регистрации на портале для активации. При этом номера, которые использовались до 1 июня 2021 года, продолжат работать, но их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября 2021 года, чтобы избежать блокировки, которую будет обязан применить оператор связи в соответствии с требованиями закона.

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов рассказал «Коммерсанту», что сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА не внесли более половины корпоративных клиентов мобильных операторов. Это подтвердил собеседник, близкий к одному из крупных мобильных операторов. По данным Mobile Research Group, всего в России сейчас действует около 32 млн корпоративных сим-карт.

«Регистрация сим-карт проходит по графику. Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты (крупные промышленные корпорации, банки, ретейл и прочие) подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами», — сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.

Он также добавил, что в России огромное количество граждан ежегодно становятся жертвами телефонных мошенничеств. Повышение прозрачности рынка сим-карт приведет к снижению количества мошеннических действий и спам-звонков, уверен Дубынин.

Операторы фактически оказались в заложниках: они не могут сделать ничего, кроме как информировать своих абонентов о необходимости внесения сведений в ЕСИА, считает Анкилов: «Дело в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на «Госуслугах», к тому же далеко не все пользователи осознают, что оператор должен будет отключить их сим-карты, если они не внесут сведения».