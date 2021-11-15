В России начинается выплата грантов, направленных на поддержку малых и средних предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций из наиболее сильно пострадавших отраслей в период режима выходных дней. Речь идет о единовременной помощи из расчета одного минимального размера оплаты труда (12 792 рубля) на одного сотрудника, уточняет ТАСС.

«Выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года», — приводит информагентство информацию с сайта правительства РФ.

Прием заявок стартовал 1 ноября. Как ранее сообщали в пресс-службе Минэкономразвития РФ, на 10 ноября заявления на получение гранта уже подали 204 тыс. субъектов МСП и социально ориентированных НКО с общим числом сотрудников более 1,3 млн человек.

Гранты предоставляются по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно ведет Федеральная налоговая служба России. В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.

Как ранее отмечали в правительстве, получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а те, в свою очередь, — от выплаты подоходного налога с таких средств.