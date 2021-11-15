В работе VII Банковской юридической конференции, которую Ассоциация банков России проводит 25–26 ноября 2021 года в онлайн-формате, примут участие представители Банка России, Госдумы, Совета Федерации, федеральных министерств и ведомств, руководители юридических департаментов кредитных организаций, юридических центров и компаний, ученые-правоведы.



Среди докладчиков:

президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский;

председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков;

заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев;

первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников;

статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд;

заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер;

заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе;

директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов;

директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

В мероприятии принимают активное участие представители академического сообщества. В частности, на конференции выступят доктора юридических наук Юлия Харитонова, Людмила Ефимова, Лидия Михеева, Светлана Карелина, Диана Алексеева. Среди спикеров также Мария Князева, Head of Legal & Compliance, Банки.ру.

Тема конференции — «Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности». Состоятся сессии, посвященные стратегическим направлениям регулирования в банковской сфере, независимым гарантиям и документарным аккредитивам, юридическим рискам при корпоративном кредитовании, цифровым активам и цифровому рублю, юридическим рискам при кредитовании физлиц и проблемам взаимодействия с неплатежеспособными клиентами, правовым аспектам обработки персональных данных, вопросам применения федерального закона № 115-ФЗ, банковской деятельности в условиях международных санкций.