В уголовное дело против топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, которого обвиняют в хищении денег у его бизнес-партнера и совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова, вмешалась Генеральная прокуратура, пишут «Ведомости» , уточняя, что надзорное ведомство выявило в расследовании дела серьезные нарушения и требует от Следственного комитета России (СКР) устранить их.

Главного исполнительного директора банка «Траст» и бывшего президента А1 Хабарова задержали в октябре 2020 года, обвинив в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), сейчас он находится под домашним арестом, уголовным делом занимается Главное следственное управление СКР, туда его передали из столичного следственного главка; в основе дела — утверждение Богатикова о том, что Хабаров в 2014 году, зная о наличии финансовых нарушений в компании и готовящихся в отношении ее проверках (к компании были претензии у налоговиков), предложил свое покровительство и защиту.

Хабаров с Богатиковым заключили соглашение о сотрудничестве, и, по версии следствия, с 2014 по 2017 год Богатиков якобы заплатил Хабарову за «покровительство» 842 млн рублей, которые он теперь считает похищенными: взятых обязательств Хабаров не исполнил; в конце сентября этого года Хабаров, ознакомившись с частью материалов уголовного дела, обратился с жалобой в Генпрокуратуру, где указал на ложность показаний Богатикова, ряда свидетелей и на наличие в деле сфальсифицированных доказательств; результатом рассмотрения жалобы и явилось требование надзорного ведомства.

Письмо Генпрокуратура направила в СКР 13 октября — на следующий день совладелица «Деловых линий» (ДЛ) Татьяна Башмакова (37,5%) выкупила у Хабарова его права требования к Богатикову почти на 60 млн долларов, присужденные Лондонским третейским арбитражным судом; защита Хабарова расценивала уголовное дело как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по удовлетворенному иску судом Лондона.

Изучив дело, Генпрокуратура выявила противоречие выводов следствия о виновности Хабарова в преступлении фактически установленным обстоятельствам, следователи также проигнорировали требования закона о необходимости изобличения и уголовного преследования всех виновных лиц, а полнота расследования не обеспечена, говорится в письме Генпрокуратуры.