Минцифры запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба министерства, уточнив, что оператором программы выступает Российский фонд развития информационных технологий.

«Компании смогут приобретать программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета», — поясняется в релизе.

В настоящий момент представителям малого и среднего бизнеса доступно более 50 программных продуктов по льготной цене, в том числе 1С, R-Keeper, «Эвотор» и другие. Список ПО постоянно пополняется — правообладатели могут подать заявку на участие в программе. Подробности можно узнать на сайте РФРИТ.

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений», — отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.

«От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется: не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России», — уточнил он.



По словам генерального директора РФРИТ Александра Павлова, в общей сложности компаниям будет предложено не менее 400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости.