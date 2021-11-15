Банк России отмечает, что произошедшие повышения ключевой ставки оказывают влияние на экономику, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Чтобы эффект от изменения ставки проявился полностью, нужно от трех до шести кварталов, это время — лаг трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Повышения ставки, которые мы уже предприняли, продолжают влиять на экономику, и мы уже видим изменения», — отметила она.

Также Набиуллина cообщила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей. «А высокая инфляция действительно разрушает благополучие. И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция — реальная беда, которая делает людей беднее. Рост инфляционных ожиданий, которые действительно нас сильно тревожит, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции», — сказала она, подчеркнув, что Центральный банк обязательно должен был вмешаться, чтобы предотвратить рост инфляции.

«Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5% и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях», — подчеркнула глава ЦБ РФ.

Набиуллина напомнила, что базовый сценарий ЦБ предполагает по итогам 2021 года инфляцию на уровне 7,4—7,9%, а в 2022-м она вернется в диапазон 4—4,5%. «Наша политика обеспечит снижение инфляции до этого целевого уровня, для этого мы подняли ставку и еще некоторое время будем ее удерживать выше нейтральной, чтобы добиться устойчивого замедления инфляции. Поэтому наш прогноз среднегодовой ключевой ставки на 2022 год — 7,3—8,3%. Возвращение к нейтральному уровню ставки (такому, который не приводит ни к снижению, ни к росту инфляции) — это 5—6%, произойдет не раньше середины 2023 года. Это необходимо, чтобы добиться возвращения инфляции к цели вблизи 4% и сохранении ее на этом уровне», — сказала она.

При этом, по словам главы ЦБ, политика регулятора не препятствует росту экономики, и сейчас, подняв ставку и добиваясь снижения инфляции, ЦБ помогает экономике вернуться именно к сбалансированным темпам роста.