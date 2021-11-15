Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал на возможность ухода банковских клиентов к микрофинансовым организациям (МФО) при количественном ограничении кредитов. Он отметил необходимость учитывать такую возможность при принятии решений со стороны Банка России по этому вопросу. Законопроект был инициирован Аксаковым и депутатом Госдумы седьмого созыва Игорем Дивинским.

«У нас идут сейчас дискуссии. Мы в среду выносим его (законопроект. — Прим. ред.) на второе чтение. При этом появилась рекомендация, чтобы Центральный банк при принятии решений на совете директоров учитывал регуляторный арбитраж для регулирования микрофинансовых организаций, банков. Чтобы не было в случае серьезного арбитража выдавливания кредитов в микрофинансовую сферу. То есть мы ограничим банки, а микрофинансовые организации получат дополнительных клиентов благодаря этому. Вот этот момент мы хотели бы, чтобы учитывался при принятии решений», — сказал Аксаков на заседании Комитета, где с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной рассматриваются основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-й и на период 2023 и 2024 годов.

Запрашиваемая сумма микрозаймов достигла минимума за два года в последние месяцы растет просрочка, если ситуация будет ухудшаться, произойдет дальнейшее ужесточение скоринговых правил и, как следствие, снижение объемов выдачи.

Депутат отметил, что в целом законопроект в среду, 17 ноября, вероятнее всего, будет поддержан. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому Банк России получит полномочия устанавливать ограничения на привлечение кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. При этом количественные ограничения предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов, от вида МФО, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и отнесения кредитных организаций к системно значимым. В случае нарушения банками или МФО установленных ЦБ прямых количественных ограничений предлагается для кредитных организаций предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, а для МФО — дополнительные коэффициенты риска или применять меры, предусмотренные федеральными законами.