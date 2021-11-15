Пекинская фондовая биржа 15 ноября официально приступила к работе, передает ТАСС. Она предназначена прежде всего для совершения сделок между предприятиями малого и среднего бизнеса.

На текущий момент на бирже представлены ценные бумаги более чем 80 компаний, а в будущем, как ожидается, их количество заметно возрастет. Предполагается, что новая торговая площадка будет стимулировать развитие как традиционных, так и новых отраслей экономики.

Как уточнили ранее власти КНР, биржа в Пекине будет играть ключевую роль в развитии инновационного потенциала национальных предприятий. Ее уставный капитал составляет 1 млрд юаней (около 156 млн долларов по текущему курсу).

Председатель КНР Си Цзиньпин 2 сентября в ходе Китайской международной ярмарки торговли услугами анонсировал план открытия в столице страны новой фондовой биржи. Пекинское управление по контролю за рынком зарегистрировало биржу 3 сентября.



Эта площадка стала третьей в материковом Китае после открытия в 1990 году Шанхайской и Шэньчжэньской бирж. Еще одна функционирует в Гонконге.