Мошенники часто используют схемы обмана, в основе которых лежат поддельные доверенности, сообщается на сайте Федеральной нотариальной палаты . Аферы такого рода часто «проворачивают» в сделках, которые проводятся без участия нотариуса, в так называемой простой письменной форме.

В ведомстве напомнили, что можно проверить подлинность реквизитов удостоверенной нотариусом доверенности с помощью специального сервиса Федеральной нотариальной палаты: https://www.reestr-dover.ru. За время существования сервиса возможностью проверить доверенность воспользовались около 10,5 млн раз. За 2021 год, по данным на конец октября, к сервису обратились более 3,1 млн раз, что почти на 35% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Кроме того, с помощью онлайн-сервисов нотариата можно проверить и другие нотариальные документы. С недавнего времени на них наносится специальный QR-код, в котором зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, вид нотариального действия и регистрационный номер, Ф. И. О. нотариуса, нотариальный округ нотариуса. С помощью этого QR-кода любой человек на смартфоне или компьютере может проверить, предъявили ему настоящий документ или печать и подпись нотариуса на бланке подделаны.

Для самостоятельной достоверной проверки нотариального документа с QR-кодом необходимо зайти в соответствующий раздел сайта Федеральной нотариальной палаты — «Проверка QR», разрешить сервису доступ к камере вашего устройства (смартфона или компьютера) и отсканировать с ее помощью QR-код на документе. Сервис проверяет отсканированный QR-код в Единой информационной системе нотариата и сообщает, зарегистрирован документ с такими реквизитами в системе или нет.

Однако самостоятельная проверка доверенности или другого нотариального документа не гарантирует, что сделка, которая будет проведена, безопасна, предупреждают нотариусы. Чтобы гарантировать безопасность и юридическую чистоту сделки, лучше обратиться за ее нотариальным удостоверением. Тогда за законность сделки будет отвечать нотариус, а риск ее оспаривания будет сведен к абсолютному минимуму, заключили в ведомстве.