Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет установила человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта ведомства, Теодор Конрад в 1969 году работал в банке и украл 215 тыс. долларов (сейчас это 1,6 млн).

Вечером в пятницу он вышел из банка с бумажным пакетом, в котором были деньги. О краже стало известно только спустя несколько дней.

Через три месяца преступника едва не вычислили, после того как в баре одного из гавайских отелей он побеседовал с супружеской парой, а те узнали его в телерепортаже. Тем не менее более 50 лет Конраду удавалось скрываться.

С 1970 года Конрад обосновался в пригороде Бостона под именем Томас Рэндел. Найти следы преступника удалось благодаря сверке документов, которые Конрад оформлял уже под новой фамилией.



Привлечь преступника к ответственности не получилось: в мае он умер от рака.