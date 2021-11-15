В России сейчас работают 30 коллекторских агентств высокой категории риска для должников, сообщили РБК в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Это 7,2% от общего количества компаний, состоящих в реестре профессиональных взыскателей (414 юрлиц по состоянию на 3 ноября).

Ведомство стало по-новому оценивать качество работы коллекторов с 1 июля этого года, когда вступило в силу постановление правительства о контроле за компаниями, чья деятельность по взысканию просроченной задолженности является основной. Новый порядок предусматривает их распределение по четырем сегментам в зависимости от степени возможного вреда для должников — группы высокого, значительного, среднего или низкого риска.

Представитель ФССП также сообщил, что к категории значительного риска сейчас отнесено девять юридических лиц, а среднего — пять. В общей сложности доля коллекторских компаний, к которым у приставов есть претензии, составляет 10,6% от общего количества.

Стоимость покупаемых долгов выросла для коллекторов в два раза Как отметил президент НАПКА Эльман Мехтиев, доля закрытых сделок по продаже проблемных долгов банками уже не первый год держится на высоком уровне и колеблется в значениях 88–90%.

Как следует из постановления правительства, попадание коллекторской компании в ту или иную группу риска зависит от вида и количества нарушений, допущенных ею при взыскании задолженности. Речь идет о случаях, по которым уже вынесены судебные решения или постановления об административных штрафах. За девять месяцев этого года приставы составили 648 протоколов об административных правонарушениях, подсчитали в ФССП. Статистика не включает судебные решения.

К категории высокого риска приставы относят коллекторов, которые хотя бы один раз за календарный год грубо нарушили основной закон в сфере взыскания — 230-ФЗ. К таким нарушениям сейчас, в частности, относятся применение к должникам физической силы, угрозы, уничтожение или повреждение имущества, а также взаимодействие с гражданами после признания их банкротами. В группу высокого риска также попадают компании, если их больше двух раз за год поймают на взаимодействии с должниками и третьими лицами без их согласия или на введении клиентов в заблуждение.

Если компания за отчетный год неоднократно нарушит правила, которые касаются частоты визитов и звонков должникам, то приставы должны отнести ее в группу значительного риска. В категорию среднего риска попадают коллекторы, которые допустили подобные нарушения один раз. Присвоенные профессиональным взыскателям степени риска влияют на частоту плановых проверок: для высокорисковых компаний они должны проводиться раз в два года, а для низкорисковых — не проводиться вовсе. На частоте внеплановых проверок это не отражается.