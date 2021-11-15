Экспобанк повысил ставки по вкладу «ЭкспоКапитал+», который могут открыть пользователи платформы личных финансов «Финуслуги». Доходность депозита теперь составляет до 9% годовых в рублях, подчеркивается в сообщении кредитной организации.

Вклад «ЭкспоКапитал+» можно открыть на срок от 100 до 366 дней. Уточним, что доходность на уровне 9% предлагается при оформлении депозита на самый длительный срок, а начинается диапазон ставок от 6,5% годовых.

Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада.



«ЭкспоКапитал+» доступен пользователям, зарегистрированным на «Финуслугах», и открывается без визита в отделение банка. Весь процесс, от выбора депозита до получения процентов, происходит в режиме онлайн.