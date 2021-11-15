«Яндекс» удалил свой официальный бот в Telegram «Квиз Яндекс Плюс», который мошенники использовали для рассылки спама, сообщили в пресс-службе компании.

«Спам был отправлен хостингом, который мы использовали для размещения бота. Как только это произошло, мы в течение часа удалили бот и больше не будем работать с данным хостингом. Пользовательские данные не пострадали, так как для старта квиза не нужно было их вводить. Приносим извинения пострадавшим пользователям», — отметили там.

Уточнять, какой именно хостинг использовался, представители компании не стали.