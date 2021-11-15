Банк России установил официальные курсы валют на 16 ноября.

Курс доллара повысился на 46,06 копейки, составив 72,2724 рубля (71,8118 рубля на 15 ноября). Курс евро поднялся на 55,63 копейки до 82,7736 рубля (с 82,2173 рубля на 15 ноября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 14:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,35 рубля (минус 54 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:05 мск стоил 82,83 рубля (минус 45 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,01 до 72,78 рубля за доллар и от 82,35 до 83,57 рубля за евро.