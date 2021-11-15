Минцифры РФ планирует в конце текущего — начале следующего года представить обновленную версию мобильного приложения «Госуслуги», заявил замглавы министерства Олег Качанов.

«Мобильное приложение, которое сейчас находится в пользовании, мы планируем обновить и уже достаточно давно движемся в этом треке. Готовим новую версию мобильного приложения «Госуслуги»… Рассчитываем, что в конце этого — начале следующего года у нас версия мобильного приложения полноценно обновится. Надеемся, что будет благосклонно воспринята пользователями», — сказал он на пресс-конференции.

Первая версия мобильного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг была запущена в 2012 году. Приложение работает на операционных системах Android и iOS. Согласно данным магазина приложений Google Play, при помощи платформы его скачали более 50 млн раз.