Банк России намерен значительно увеличивать штрафы за навязывание и мисселинг, заявила в Госдуме глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас активно противодействуем скрытым комиссиям и навязанным услугам со стороны финансовых организаций. Мы знаем, что и у депутатов всегда на контроле, и люди об этом говорят — что покупают один продукт по одной цене, а получается другой», — отметила она.

Набиуллина: за десять месяцев этого года депозитный портфель вырос на 1,2% против оттока годом ранее Депозитный портфель российских банков за десять месяцев 2021 года увеличился на 1,2% против оттока на 0,8% за аналогичный период годом ранее. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Поэтому, по словам Набиуллиной, с нового года вводится сквозной период охлаждения: можно будет от любой навязанной услуги отказаться в течение 14 дней.

«Право отказаться от таких услуг и вернуть их продавцу должно применяться максимально широко, чтобы сбить аппетиты к нечестным продажам, которые, к сожалению, есть. Кроме того, мы считаем, что кредитор, когда дает кредиты людям, и при продаже дополнительных услуг должен уведомлять заемщика о его праве отказаться от такой услуги, потому что, когда человеку навешали в договоре много скрытых платежей (а внешне обещали очень привлекательную ставку), он не всегда может сам в этом разобраться», — подчеркнула глава Банка России.