Президент РФ Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, которые позволят штрафовать нарушителей правил дорожного движения на основании фото- и видеоматериалов, получаемых через специальное мобильное приложение. Соответствующее поручение правительству РФ размещено на официальном сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений завершить работу по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», — сказано в документе.

Срок исполнения данного поручения — до 1 июня 2022 года.