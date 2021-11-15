Российские фондовые индексы выросли по итогам основной торговой сессии в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 0,33% и составил 4 135,14 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,4% — до отметки 1 791,44 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Газпрома» (плюс 1,62%), «Норникеля» (плюс 1,29%), Мосбиржи (плюс 1,21%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 0,95%). Зафиксировано падение цены на акции «Яндекса» (минус 0,96%), «Полюса» (минус 0,8%), СберБанка (минус 0,79%), «Магнита» (минус 0,67%), Mail.ru (минус 0,63%), МТС (минус 0,38%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, в начале недели внешний фон способствовал восстановлению российского фондового рынка после провала в минувшую пятницу.

«Вслед за позитивным стартом и длительной нисходящей коррекцией фьючерсы на индекс S&P 500 возобновили рост, как и многие другие площадки. <…> Однако во второй половине дня нефтяные цены возобновили активное снижение, а перед стартом американской сессии и глобальные площадки перешли к нисходящей динамике. Ухудшение внешнего фона вызвало у нас ощутимую просадку. Индекс РТС вернулся к сегодняшнему минимуму. Индекс Мосбиржи во второй половине торгов показал более сильную динамику благодаря нисходящему импульсу рубля, растерявшему почти все достижения понедельника», — комментирует Бабин.