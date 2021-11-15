Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 72,73 рубля, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,05 рубля (минус 22 копейки).

В ходе сессии было проведено 51,4 тыс. сделок с долларом на 3,1 млрд долларов и 8,2 тыс. сделок с евро на 438,6 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,01—72,85 рубля за доллар и 82,35—85,57 рубля за евро.

Как отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, в понедельник российский рынок несколько успокоился после обострения геополитических рисков в конце прошлой недели.

«Рубль в течение дня отыгрывал позиции, утраченные в пятницу. Так, еще до окончания первой половины дня в понедельник российская валюта была близка к отметке в 72. К вечеру рубль скорректировался в район 72,5, однако даже с учетом этого торговался в плюсе к доллару на 0,4%. Общая ситуация на валютных площадках в понедельник была не столь однозначной, при этом цены на нефть заметно снижались. Очевидно, что в данных условиях своему росту рубль был обязан улучшению аппетита инвесторов на локальном рынке после легкой паники в конце прошлой недели», — полагает аналитик.