Компания «ДОМ.РФ» за девять месяцев 2021 года получила 27,4 млрд рублей чистой прибыли, согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

Как следует из релиза, чистая прибыль группы увеличилась на 7,8 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Чистые процентные доходы за девять месяцев 2021 года составили 25,4 млрд рублей, увеличившись на 9,1 млрд рублей, или 56,1%, по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

Активы, приносящие процентный доход, на 30 сентября 2021 года составили 1,265 трлн рублей, увеличившись с начала года на 16,765 млрд рублей, или 1,3%.

«Изменение обусловлено амортизацией ипотечного портфеля на фоне роста портфеля финансирования арендного жилья и жилищного строительства. Портфель финансирования арендного жилья и жилищного строительства увеличился с начала года на 125,68 млрд рублей, или 89,3%», — говорится в релизе.

Портфель проектного финансирования жилищного строительства на 30 сентября 2021 года достиг 1,844 трлн рублей, увеличившись с начала года на 763,159 млрд рублей, или 70,6%.

Портфель ипотечных активов на 30 сентября 2021 года составил 782,012 млрд рублей, снизившись с начала года на 127,466 млрд рублей, или 14%.

Инвестиционная недвижимость «ДОМ.РФ» на 30 сентября 2021 года составила 37,493 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2,683 млрд рублей, или 7,7%.

Обязательства компании на 30 сентября 2021 года составили 1,206 трлн рублей, увеличившись с начала года на 14,670 млрд рублей, или 1,2%.

Собственные средства «ДОМ.РФ» на 30 сентября 2021 года составили 152,609 млрд рублей, увеличившись с начала года на 12,91 млрд рублей в основном за счет чистой прибыли, дивидендов и уменьшения номинальной стоимости одной обыкновенной акции.