Российские банки попросили правительство РФ оказать содействие в обеспечении корректности формирования QR-кодов на платежных документах ЖКХ. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России на имя заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

«В целях создания равных возможностей для граждан по оплате услуг ЖКХ просим вас оказать содействие во взаимодействии с Росстандартом, Минстроем России и Государственной жилищной инспекцией по вопросу обеспечения корректности формирования QR-кодов на платежных документах всеми организациями — поставщиками услуг ЖКХ», — говорится в письме.

Ассоциация обращает внимание, что клиенты банков сообщают об ошибках при считывании QR-кодов, связанных с некорректным их формированием, в частности, указывается отсутствие автоматического заполнения реквизитов поставщика услуг в мобильном приложении для дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, как пояснил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков, при оплате в банке услуг ЖКХ в ряде случаев выясняется, что QR-код на платежных документах некорректно заполнен: имеются не все поля либо при переходе по ссылке в мобильный банк требуется дозаполнение определенных полей. При этом если человек заполняет реквизиты некорректно вручную, то система может принять платеж за личный, свободный платеж человека и выставить другую комиссию, тогда «возникает конфликтная ситуация с клиентом, когда он не понимает и даже оспаривает».

«Считаем важным моментом, чтобы из-за неправильного считывания, опечаток не возникала ошибочная комиссия, когда неправильно система идентифицирует платеж <…> и выставляет повышенный ценник, скажем так, который не должен был быть», — пояснил Войлуков.

Причиной таких ошибок банки считают нарушения, допущенные некоторыми предприятиями ЖКХ при размещении QR-кодов.

В двумерный символ штрихового кода, как отмечается в письме, должны включаться такие обязательные реквизиты платежа, как наименование получателя платежа, его номер счета, наименование банка — получателя платежа, БИК, а также номер корреспондентского счета получателя платежа.

Такие требования предусмотрены ГОСТ Р 56042-2014 «Стандарты финансовых операций. Двумерные символы штрихового кода для осуществления платежей физических лиц». Анализ платежек различных поставщиков услуг ЖКХ, проведенный банками, показал, что ряд QR-кодов не соответствует этим требованиям.

«Оплата жилищных и коммунальных услуг является регулярным платежом для абсолютного большинства взрослого населения страны. Поэтому крайне важно создать простой и понятный «клиентский путь» для совершения таких платежей», — говорится в письме.