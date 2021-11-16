Банк России не сможет вводить специальные ограничения на выдачу необеспеченных кредитов только для системно значимых кредитных организаций (СЗКО) — в особую категорию они выделяться не будут, пишет РБК . Пункт, предоставлявший ЦБ такую возможность, убран из доработанного ко второму чтению законопроекта о прямых количественных ограничениях. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков и пресс-служба ЦБ это подтвердили.

Законопроект предусматривает, что «прямые количественные ограничения могут быть дифференцированными в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым». В ходе обсуждения проекта было решено, что лимиты должны в равной степени применяться ко всем банкам с универсальной лицензией, чтобы не допускать регулятивного арбитража и возможного перетока рискованных кредитов, сообщили в пресс-службе ЦБ. Возможность дифференциации макропруденциальных лимитов для СЗКО была исключена, добавили там.

Документом предполагается, что ЦБ будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов или займов физлицам от общего объема ссуд, которые смогут одобрять банки или МФО. В кредитный портфель также будут включаться ссуды, полученные участниками рынка по договорам переуступки прав требования (цессии). Уровень лимитов, порядок их расчета и применения будут отдельно определяться Банком России. Свобода ЦБ вводить запреты для кредиторов будет ограничена: ст. 43 закона «О Центральном банке», которая должна была утратить силу, продолжит действовать. Согласно статье, регулятор может применять прямые ограничения на отдельные операции для всех банков только после консультаций с правительством.

Из всех обновленных версий законопроекта исчезла норма о том, что кредиторы обязаны будут информировать потребителей о введенных запретах на кредитование. Из-под действия прямых количественных ограничений предлагается вывести кредиты или займы юридическим лицам, предоставленные на бизнес-цели. Исключения, как и в уже принятом варианте, также распространяются на ипотеку и автокредиты.

Как считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, прямые ограничения не должны приводить к побочным эффектам «в виде разбалансировки конкурентных условий работы кредиторов». Единый подход к расчету лимита для универсальных банков, без акцента на системно значимых, выглядит логично, согласился старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Иначе получится так, что клиенты банков, к которым применяются более жесткие ПКО, могут обратиться к другим игрокам и в результате эффективность ограничений будет ниже, пояснил эксперт.