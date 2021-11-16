Банк России не сможет вводить специальные ограничения на выдачу необеспеченных кредитов только для системно значимых кредитных организаций (СЗКО) — в особую категорию они выделяться не будут, пишет
Законопроект предусматривает, что «прямые количественные ограничения могут быть дифференцированными в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым». В ходе обсуждения проекта было решено, что лимиты должны в равной степени применяться ко всем банкам с универсальной лицензией, чтобы не допускать регулятивного арбитража и возможного перетока рискованных кредитов, сообщили в пресс-службе ЦБ. Возможность дифференциации макропруденциальных лимитов для СЗКО была исключена, добавили там.
Государственная дума приняла в первом чтении поправки к законодательству, которыми предлагается наделить Банк России устанавливать ограничения по выдаче кредитов и микрозаймов физическим лицам, сообщается
Документом предполагается, что ЦБ будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов или займов физлицам от общего объема ссуд, которые смогут одобрять банки или МФО. В кредитный портфель также будут включаться ссуды, полученные участниками рынка по договорам переуступки прав требования (цессии). Уровень лимитов, порядок их расчета и применения будут отдельно определяться Банком России. Свобода ЦБ вводить запреты для кредиторов будет ограничена: ст. 43 закона «О Центральном банке», которая должна была утратить силу, продолжит действовать. Согласно статье, регулятор может применять прямые ограничения на отдельные операции для всех банков только после консультаций с правительством.
Из всех обновленных версий законопроекта исчезла норма о том, что кредиторы обязаны будут информировать потребителей о введенных запретах на кредитование. Из-под действия прямых количественных ограничений предлагается вывести кредиты или займы юридическим лицам, предоставленные на бизнес-цели. Исключения, как и в уже принятом варианте, также распространяются на ипотеку и автокредиты.
Как считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, прямые ограничения не должны приводить к побочным эффектам «в виде разбалансировки конкурентных условий работы кредиторов». Единый подход к расчету лимита для универсальных банков, без акцента на системно значимых, выглядит логично, согласился старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Иначе получится так, что клиенты банков, к которым применяются более жесткие ПКО, могут обратиться к другим игрокам и в результате эффективность ограничений будет ниже, пояснил эксперт.
Самые популярные предложения на ипотеку с онлайн-заявкой
|Название
|Мин. ставка
|от 5.99%
|
Лиц.№ 354
|от 7.85%
|
Лиц.№ 2272
|от 8.3%
|
Лиц.№ 1481
|от 8.15%
|
Лиц.№ 2272
|от 8.3%
|
Лиц.№ 1000