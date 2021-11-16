📰 «Известия» собрали прогнозы экспертов относительно динамики ВВП России в 2021 году. Например, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозирует рост в текущем году на уровне 4—4,3%, в следующем году — 1,8—2%. Расхождение с «высокими» вариантами (у Минэкономразвития — 3% на 2022 год) в двух факторах: в ЦМАКП более осторожны в ожиданиях экспорта нефти (МЭР ожидает резкого ослабления ограничений по ОПЕК+, ЦМАКП — мягкого, при сохранении примерно нынешнего режима регулирования рынков) и в ожиданиях динамики частных инвестиций.

📰 Для стабилизации продовольственного рынка власти хотят зафиксировать цены на удобрения, пишут «Известия». Если сельхозпроизводителям их не хватит, например из-за дороговизны или дефицита, то это может обернуться снижением урожая. Рост цен влечет риски увеличения себестоимости продукции, сказано в документах Минсельхоза, направленных в аппарат правительства. Ведомство предлагает оценивать доступность минеральных удобрений для производителей, и как только она упадет относительно заданного ориентира, фиксировать цены.

📰 В Госдуме задумались об ужесточении наказания за подделку водительских прав, пишут «Известия» . Также речь идет о расширении полномочий Генеральной прокуратуры по блокировке интернет-ресурсов, ведущих продажу этих документов. На проблему обратил внимание зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный, который в своем обращении в Генпрокуратуру отметил относительно невысокое наказание за подделку прав, а также большое количество сайтов, где можно их купить. Эксперты считают, что россияне пользуются поддельными удостоверениями, так как не боятся существующей ответственности.

📰 После 2025 года мощностей для строительства инфраструктурных объектов, заложенных во всех нацпроектах, может не хватить, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз аналитиков InfraOne Research и Национальной ассоциации инфраструктурных компаний. При этом, отмечают аналитики, власти увеличивают финансирование создания таких объектов: так, в 2020 году расходы бюджета на эти цели выросли на 13% год к году, до 2,36 трлн рублей. В ближайшее десятилетие траты на строительство коммунальных, социальных объектов и транспортной инфраструктуры будут только расти, напомнили эксперты.

📰 Минпромторг предлагает провести в РФ пилотный проект, в рамках которого государственные больницы и клиники будут закупать ряд препаратов у компаний, обладающих производством полного цикла в одной из стран Евросоюза, пишет «Коммерсант» . Это, по мнению ведомства, позволит сделать локализацию в ЕАЭС более привлекательной для зарубежных фармкомпаний, однако сами производители, как и пациенты, считают, что предложенные Минпромторгом меры приведут к монополизации рынка и ухудшению качества лекарств.

📰 РСПП и Высшая школа экономики в ежегодном докладе подвели итоги реформы контрольно-надзорной деятельности, пишет «Коммерсант» . Внешняя оценка сводится к тому, что основа для создания новой «умной» системы госконтроля готова, но в процессе реализации реформа утратила амбициозность, потенциал нового регулирования пока не раскрыт, а жизнеспособность механизмов пересмотра новых требований зависит от политической воли и настойчивости правительства и отраслевых рабочих групп. Система требует дальнейшей настройки, реформирования ожидает и разрешительная деятельность.

📰 Крупный подрядчик и владелец коммерческой недвижимости Crocus Group рассматривает возможность выхода на биржу, рассказал в интервью РБК президент компании Араз Агаларов. По его словам, решение, проводить ли IPO, группа примет в ближайшие два года. Сейчас компания рассматривает предложения от разных банков и инвестиционных компаний, отметил он, добавив, что пока не решено, будет ли группа выходить на биржу целиком или по частям и какой пакет акциям может быть предложен инвесторам.

📰 Впервые с сентября международные инвесторы стали нетто-покупателями ОФЗ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального расчетного депозитария. На минувшей неделе нерезиденты увеличили позиции в рублевом госдолге на 33,2 млрд рублей. Замедление в последние три недели инфляции повышало популярность операций carry-trade при нынешнем уровне ставок рублевого долга. Однако намерения ЦБ и дальше жестко бороться с ростом потребительских цен путем подъема ключевой ставки могут сохранить высокую волатильность долгового рынка, считают аналитики.